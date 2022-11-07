В новом возлюбленном Ольги Бузовой узнали депутата, который отдыхает в Дубае с женой
Сама Оля хранит молчание, всячески оберегая личную жизнь от чужих глаз, лишь иногда намёками даёт понять, что её сердце несвободно.
Ольга Бузова прилетала в ОАЭ всего на пару дней, но какие это были насыщенные выходные! Певица успела побывать и на дне рождения подруги — супруги футболиста Романа Павлюченко Ларисы, и местную недвижимость осмотреть, и разок искупаться. Как раз на пляже Олю и застали с таинственным незнакомцем, после чего по Сети поползли слухи: у исполнительницы хита "Мало половин" новый роман. Бузову засняли у шезлонгов в компании некоего мужчины, причём очевидцы рассказали, что молодые люди якобы везде ходили за ручки и обнимались в море. В доказательство отдыхающие предоставили видео, на котором звезда запечатлена в компании нового кавалера.
Певицу Ольгу Бузову заподозрили в новом романе после появления с незнакомцем на пляже в Дубае. Видео © Telegram / "Светские хроники"
Преданные фанаты тут же предложили оставить певицу в покое: "Пусть Оля наконец-то найдёт своё счастье и оставит это счастье в тишине, публичных историй у неё было предостаточно)", "Норм мужик, пусть обнимается, вам жалко, что ли 😄", "Ну вот зачем снимать... Человек счастлив наконец-то". И пока одни обсуждали неприкосновенность личной жизни Бузовой, другие вычислили её "жениха", который оказался челябинским депутатом. "Это же Мительман. Он любитель светских дам. В своё время встречался с Фриске, Кожевниковой", — уточнила одна из любительниц сплетен. В Дубае Илья Мительман отдыхает, судя по всему, с супругой Мелани. Ну а девушка в розовом купальнике на видео с Бузовой и парламентарием — некая Илоанга Ершова, директор по развитию в Ozon.
Анна Городжая, Дмитрий Ёжиков и Илья Мительман в Дубае. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dima.yozh
Ольга Бузова — бывшая участница и ведущая реалити-шоу "Дом-2". Также снялась в сериале "Бедные люди" и ряде других телепроектов. А ещё она писательница, певица, модельер и бизнес-леди. Звезда родилась в семье военных в Ленинграде. Рано пошла и заговорила, а в три года, научившись читать и писать, принялась изучать английский язык. В пять лет Оля отправилась в школу, где быстро стала отличницей и душой компании из-за своего упорства и общительности. Подробнее о творчестве и личной жизни Бузовой читайте на сайте uznayvse.ru.
Telegram / "Светские хроники"