Турция предложит продлить зерновую сделку на год

Турция намерена предложить действие зерновой сделки ещё на один год после того, как срок действия нынешнего соглашения истекает 19 ноября. Об этом журналистам заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

"Украина дала гарантии России (что не будет использовать коридор безопасности в Чёрном море в военных целях. — Прим. Лайфа) через Турцию. Мы предложим продлить соглашение ещё на один год", — отметил Акар.