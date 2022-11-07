Турция предложит продлить зерновую сделку на год
Минобороны Турции: Анкара предложит продлить зерновую сделку на один год
Турция намерена предложить действие зерновой сделки ещё на один год после того, как срок действия нынешнего соглашения истекает 19 ноября. Об этом журналистам заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
"Украина дала гарантии России (что не будет использовать коридор безопасности в Чёрном море в военных целях. — Прим. Лайфа) через Турцию. Мы предложим продлить соглашение ещё на один год", — отметил Акар.
Напомним, 29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновой сделке. Это произошло после атаки дронов ВСУ в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары. 31 октября Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море. А 2 ноября стало известно, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке, получив гарантии от Украины.
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