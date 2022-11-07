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7 ноября, 17:50

Зеленский нашёл оправдание изъятию активов олигархов Коломойского и Богуслаева

Зеленский заявил, что национализация компаний Коломойского и Богуслаева нужна для армии

<p>Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency</p>

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Передача под контроль Минобороны Украины целого ряда компаний, которыми владеют крупные олигархи, в том числе Игорь Коломойский, необходима для поддержания нужд армии. Об этом в своём телеграм-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

"На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта". Такие шаги необходимы для нашего государства..., они предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечить насущные потребности нашего сектора обороны", — отметил лидер Незалежной.

Компании Коломойского и Богуслаева перешли под контроль Минобороны Украины

Компании Коломойского и Богуслаева перешли под контроль Минобороны Украины

Ранее Лайф сообщал, что компании олигархов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Вячеслава Богуслаева, Константина Жеваго и других предпринимателей были переданы в собственность государства и приобрели статус военного имущества.

Артур Белкин

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