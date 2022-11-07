Зеленский нашёл оправдание изъятию активов олигархов Коломойского и Богуслаева

Передача под контроль Минобороны Украины целого ряда компаний, которыми владеют крупные олигархи, в том числе Игорь Коломойский, необходима для поддержания нужд армии. Об этом в своём телеграм-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

"На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта". Такие шаги необходимы для нашего государства..., они предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечить насущные потребности нашего сектора обороны", — отметил лидер Незалежной.