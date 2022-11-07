В ДНР призвали быстро перерезать снабжение ВСУ и перейти к перемалыванию живой силы противника
Донецкий депутат Бердичевский призвал срочно перерезать снабжение группировки ВСУ в ДНР
Снабжение группировки ВСУ в Донбассе необходимо срочно перерезать и тем самым прекратить продолжающиеся обстрелы Донецка, заявил в беседе с газетой "Взгляд" донецкий депутат Владислав Бердичевский.
Он напомнил, что в ночь на 7 ноября по центру столицы ДНР нанесли удар американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его оценке, ВСУ применяют "террористическую тактику", осуществляя атаки не по инфраструктурным или военным объектам, а хаотично по жилым кварталам.
"Я убеждён, что нужно как можно быстрее перерезать возможности для снабжения группировок ВСУ, перебивать мосты, чтобы наши войска перешли от перемалывания живой силы украинцев и западных наёмников, сражающихся на стороне ВСУ, к активному наступлению. Тогда станет возможно прогнозировать успехи в ближайшем будущем", — отметил Бердичевский.
Ранее сегодня стало известно, что морпехи 155-й бригады ТОФ ведут наступление под Угледаром против ВСУ и наёмников уже более десяти суток. По данным Минобороны РФ, российские бойцы продвинулись на пять километров вглубь обороны противника.
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