В ДНР призвали быстро перерезать снабжение ВСУ и перейти к перемалыванию живой силы противника

Снабжение группировки ВСУ в Донбассе необходимо срочно перерезать и тем самым прекратить продолжающиеся обстрелы Донецка, заявил в беседе с газетой "Взгляд" донецкий депутат Владислав Бердичевский.

Он напомнил, что в ночь на 7 ноября по центру столицы ДНР нанесли удар американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его оценке, ВСУ применяют "террористическую тактику", осуществляя атаки не по инфраструктурным или военным объектам, а хаотично по жилым кварталам.

"Я убеждён, что нужно как можно быстрее перерезать возможности для снабжения группировок ВСУ, перебивать мосты, чтобы наши войска перешли от перемалывания живой силы украинцев и западных наёмников, сражающихся на стороне ВСУ, к активному наступлению. Тогда станет возможно прогнозировать успехи в ближайшем будущем", — отметил Бердичевский.