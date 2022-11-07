Комбат "Спарты" Жога сообщил о полной зачистке всей территории Донецкого аэропорта

Командир разведывательного батальона "Спарта" полковник Народной милиции ДНР Артём Жога сообщил о полной зачистке всей территории Донецкого аэропорта. По его словам, противник отброшен на трассу М4.

Территория Донецкого аэропорта полностью зачищена от ВСУ. Видео © Telegram / ЖОГА

"Публикую отрывки видео со штурмов последних укрепрайонов противника в ДАП — Большого и Малого муравейников", — написал комбат в телеграм-канале.

Он объяснил, что подавляющая часть воздушной гавани была под контролем ДНР ещё с 2015 года, однако небольшую территорию в районе посёлка Опытное, которая оставалась под контролем ВСУ, удалось зачистить сейчас. Жога добавил, что операции проводились совместно с ротой батальона 1539 "Архангел Михаил", танкистами ОТБ и артиллеристами 238-й артбригады.