Комбат "Спарты" Жога сообщил о полной зачистке всей территории Донецкого аэропорта
Командир разведывательного батальона "Спарта" полковник Народной милиции ДНР Артём Жога сообщил о полной зачистке всей территории Донецкого аэропорта. По его словам, противник отброшен на трассу М4.
Территория Донецкого аэропорта полностью зачищена от ВСУ. Видео © Telegram / ЖОГА
"Публикую отрывки видео со штурмов последних укрепрайонов противника в ДАП — Большого и Малого муравейников", — написал комбат в телеграм-канале.
Он объяснил, что подавляющая часть воздушной гавани была под контролем ДНР ещё с 2015 года, однако небольшую территорию в районе посёлка Опытное, которая оставалась под контролем ВСУ, удалось зачистить сейчас. Жога добавил, что операции проводились совместно с ротой батальона 1539 "Архангел Михаил", танкистами ОТБ и артиллеристами 238-й артбригады.
Лайф писал, что морпехи 155-й бригады продвинулись на пять километров вглубь обороны ВСУ под Угледаром. Бои на данном участке идут уже более десяти суток.
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