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7 ноября, 18:23

Первый готовый пролёт Крымского моста доставлен к месту монтажа

<p>Первый готовый пролёт Крымского моста. Фото © t.me / <a href="https://t.me/mkhusnullin/655" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mkhusnullin</a></p>

Первый готовый пролёт Крымского моста. Фото © t.me / mkhusnullin

Первый пролёт автодорожной части Крымского моста доставили к месту монтажа, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и опубликовал фото в своём Telegram-канале.

Первый готовый пролёт Крымского моста. Фото © t.me / mkhusnullin

Первый готовый пролёт Крымского моста. Фото © t.me / mkhusnullin

"Первый готовый пролёт Крымского моста направлен к месту монтажа. Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн", — рассказал он.

Огромный пролёт перевозят на многоколёсном самоходном модуле. По словам Хуснуллина, его обеспечили гидроизоляцией, на него нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов.

На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей

На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Уже спустя неделю по мосту началось движение автобусов, а сейчас пассажиры могут передвигаться на легковом транспорте, пригородных поездах и поездах дальнего следования. По словам президента РФ Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов.

Андрей Бражников

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