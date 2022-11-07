Первый готовый пролёт Крымского моста доставлен к месту монтажа

Первый пролёт автодорожной части Крымского моста доставили к месту монтажа, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и опубликовал фото в своём Telegram-канале.

Первый готовый пролёт Крымского моста. Фото © t.me / mkhusnullin

"Первый готовый пролёт Крымского моста направлен к месту монтажа. Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн", — рассказал он.