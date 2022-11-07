Первый готовый пролёт Крымского моста доставлен к месту монтажа
Первый пролёт автодорожной части Крымского моста доставили к месту монтажа, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и опубликовал фото в своём Telegram-канале.
"Первый готовый пролёт Крымского моста направлен к месту монтажа. Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн", — рассказал он.
Огромный пролёт перевозят на многоколёсном самоходном модуле. По словам Хуснуллина, его обеспечили гидроизоляцией, на него нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Уже спустя неделю по мосту началось движение автобусов, а сейчас пассажиры могут передвигаться на легковом транспорте, пригородных поездах и поездах дальнего следования. По словам президента РФ Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов.