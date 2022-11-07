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Регион
Опубликовано 7 ноября 2022, 18:31
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Пленный украинский солдат раскрыл планы ВСУ забросить диверсантов в три российских региона

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали перебросить диверсионно-разведывательные группы на территорию трёх российских регионов с целью нанесения ударов по объектам инфраструктуры РФ. Об этом журналистам рассказал взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских войск Павел Ткачук.

"Украинским командованием готовились диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях", — рассказал Ткачук.

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Ранее Лайф рассказывал, что у российских военных есть подозрение, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожской области могут отправляться на задания, находясь под воздействием наркотических веществ.

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Getty Images / Ashley Chan / SOPA Images / LightRocket

Артур Белкин
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