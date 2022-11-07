Пленный украинский солдат раскрыл планы ВСУ забросить диверсантов в три российских региона

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали перебросить диверсионно-разведывательные группы на территорию трёх российских регионов с целью нанесения ударов по объектам инфраструктуры РФ. Об этом журналистам рассказал взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских войск Павел Ткачук.