Пленный украинский солдат раскрыл планы ВСУ забросить диверсантов в три российских региона
Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали перебросить диверсионно-разведывательные группы на территорию трёх российских регионов с целью нанесения ударов по объектам инфраструктуры РФ. Об этом журналистам рассказал взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских войск Павел Ткачук.
"Украинским командованием готовились диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях", — рассказал Ткачук.
Ранее Лайф рассказывал, что у российских военных есть подозрение, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожской области могут отправляться на задания, находясь под воздействием наркотических веществ.
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