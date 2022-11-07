Названы два футбольных клуба, где может продолжить карьеру Дзюба

Бывший форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России по футболу Дмитрий Радченко предположил, в каком клубе может продолжить карьеру нападающий Артём Дзюба. По его мнению, велика вероятность того, что игрок, став свободным агентом, вернётся в РПЛ уже зимой.

"Понятно, это будет уже не "Зенит", не "Спартак" и не ЦСКА. В "Динамо", "Ростове" и "Краснодаре" позиция центрфорварда тоже укомплектована", — сказал Радченко в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

При этом он добавил, что Дзюба вряд ли перейдёт в столичное "Торпедо", поскольку в этом клубе "вряд ли потянут зарплату" футболиста. Однако Радченко назвал две российские команды, в которых может продолжить карьеру Дзюба.

"Вот переход в "Сочи" или "Локомотив" вполне реален", — подчеркнул он.