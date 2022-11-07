Президент России запретил рассекречивать методы работы спецслужб

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который направлен на недопущение раскрытия информации о тактике и методах деятельности российских спецслужб. Документ появился на официальном портале правовой информации.

С этой целью документ исключает из сферы действия закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" деятельность органов ФСБ, органов охраны, органов внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в стране.

Изменения направлены на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности российских спецслужб, которая "всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности".