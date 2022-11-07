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7 ноября, 19:18

Президент России запретил рассекречивать методы работы спецслужб

Путин поставил подпись под законом о недопущении раскрытия методов работы спецслужб

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который направлен на недопущение раскрытия информации о тактике и методах деятельности российских спецслужб. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Путин призвал проявлять внимание к мобилизованным россиянам

Путин призвал проявлять внимание к мобилизованным россиянам

С этой целью документ исключает из сферы действия закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" деятельность органов ФСБ, органов охраны, органов внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в стране.

Изменения направлены на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности российских спецслужб, которая "всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности".

Ранее Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции находится около 80 тысяч мобилизованных, из которых почти 50 тысяч уже принимают участие в боевых действиях. Эти цифры президент привёл на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Путин планирует лично обсудить с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных

Путин планирует лично обсудить с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных

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ТАСС / Максим Блинов / POOL

Иван Косицын

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