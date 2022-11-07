Президент России запретил рассекречивать методы работы спецслужб
Путин поставил подпись под законом о недопущении раскрытия методов работы спецслужб
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который направлен на недопущение раскрытия информации о тактике и методах деятельности российских спецслужб. Документ появился на официальном портале правовой информации.
С этой целью документ исключает из сферы действия закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" деятельность органов ФСБ, органов охраны, органов внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в стране.
Изменения направлены на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности российских спецслужб, которая "всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности".
Ранее Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции находится около 80 тысяч мобилизованных, из которых почти 50 тысяч уже принимают участие в боевых действиях. Эти цифры президент привёл на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
ТАСС / Максим Блинов / POOL