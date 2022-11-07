Бритни Спирс раскрыла печальный секрет своих безумных танцев, но её захейтили вместо сострадания
Бритни Спирс в спущенных шортах объяснила свои безумные танцы повреждением нервов
Известная американская поп-певица Бритни Спирс регулярно публикует в Сети весьма странные танцы, которые вызывают шок у её поклонников. В этот раз артистка вновь обнародовала видео, на котором пляшет в спущенных шортах, и призналась в заболевании.
Бритни Спирс призналась в заболевании, опубликовав видео с танцем в спущенных шортах. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears
На видео артистка танцевала в красном кроп-топе и чёрных шортах с низкой посадкой. На её левой руке — голубая перчатка. Кроме того, Спирс приспускала пояс шорт руками. В посте певица рассказала, что танцы помогают ей справиться с болезнью, которая вызвала повреждение нервов на правой стороне тела.
"Повреждение нервов бывает иногда, когда в мозг поступает недостаточно кислорода. Раньше я просыпалась три раза в неделю и чувствовала, как руки онемели. Такое ощущение, что на правой стороне у меня находятся маленькие иголки. Я не могла это принять. Забавно, но, когда я танцую, я не чувствую боли", — написала Спирс.
Транслировал в прямом эфире: Экс-супруг Бритни Спирс получил тюремный срок за проникновение на свадьбу поп-звезды
Поклонники певицы в комментариях раскритиковали её танцы и признали, что с артисткой что-то происходит.
"Пожалуйста, перестань снимать штаны", — написал один пользователь.
"Так грустно на это смотреть", — подчеркнул другой комментатор.
"Очередной пост психа. Где сама Бритни?" — задался вопросом фанат певицы.
Ранее Лайф рассказывал, что Бритни Спирс выложила голые фото с пляжа. Конечно, на опубликованных в Сети снимках всё самое интересное артистка прикрыла — прифотошопила сердечки на интимные места.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears