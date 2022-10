Бритни Спирс выложила голые фото с пляжа, показав, каким должен быть отдых

Бритни Джин Спирс — американская певица, поп-икона 2000-х годов. Проснувшись знаменитой после релиза песни Baby, One More Time в 1998 году, она подарила миру такие хиты, как Oops, I Did It Again, Gimme More и Toxic. После серии скандалов, завершившихся ментальным расстройством и терапией в психиатрической клинике, Бритни оказалась под опекой собственного отца. Избавиться от надзора она смогла осенью 2021-го. Подробнее о биографии Бритни Спирс читайте на сайте uznayvse.ru.