Бритни Спирс выложила голые фото с пляжа, показав, каким должен быть отдых

Американская поп-певица Бритни Спирс продолжает радовать поклонников пикантными фото. На этот раз звезда без стеснения позировала голой на пляже, причём на глазах у других отдыхающих. Конечно, на выложенных в Сеть фото всё самое интересное артистка прикрыла — прифотошопила сердечки на интимные места.

Бритни Спирс выложила снимки без купальника. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Судя по тому, как лёг загар, нежится под солнышком Бритни всё же в купальнике, но, возможно, загорает топлес. И пока бывший муж Кевин Федерлайн и сыновья Джейден и Шон решают, как прокомментировать очередные шедевры, подписчики Спирс не скупятся на похвалу: "Свободная женщина", "Я тебя обожаю", "Красотка", "Королева!", "Горячая штучка!".

Голые фото Бритни Спирс © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Есть, конечно, и те, кто в ужасе от голых фото Бритни: "Людям на заднем плане будет что рассказать потомкам", "Думаю, её отец был прав...", "Что происходит? Это не нудистский и даже не частный пляж!", "То, что ты можешь это сделать, не значит, что должна", "Не думаю, что это уместно", "Неудивительно, что её сыновья не хотят иметь с ней ничего общего", "Если бы моя мама выкладывала такие фото, мне бы потребовалась помощь психиатра".