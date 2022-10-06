Бритни Спирс выложила голые фото с пляжа, показав, каким должен быть отдых
Подписчики советуют Спирс приодеться... Ну или попробовать свои силы на OnlyFans. Такие откровенные снимки вряд ли понравятся сыновьям Бритни Джейдену и Шону, но разве будет певица кого-то спрашивать?
Американская поп-певица Бритни Спирс продолжает радовать поклонников пикантными фото. На этот раз звезда без стеснения позировала голой на пляже, причём на глазах у других отдыхающих. Конечно, на выложенных в Сеть фото всё самое интересное артистка прикрыла — прифотошопила сердечки на интимные места.
Бритни Спирс выложила снимки без купальника. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears
Судя по тому, как лёг загар, нежится под солнышком Бритни всё же в купальнике, но, возможно, загорает топлес. И пока бывший муж Кевин Федерлайн и сыновья Джейден и Шон решают, как прокомментировать очередные шедевры, подписчики Спирс не скупятся на похвалу: "Свободная женщина", "Я тебя обожаю", "Красотка", "Королева!", "Горячая штучка!".
Голые фото Бритни Спирс © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears
Есть, конечно, и те, кто в ужасе от голых фото Бритни: "Людям на заднем плане будет что рассказать потомкам", "Думаю, её отец был прав...", "Что происходит? Это не нудистский и даже не частный пляж!", "То, что ты можешь это сделать, не значит, что должна", "Не думаю, что это уместно", "Неудивительно, что её сыновья не хотят иметь с ней ничего общего", "Если бы моя мама выкладывала такие фото, мне бы потребовалась помощь психиатра".
Бритни Джин Спирс — американская певица, поп-икона 2000-х годов. Проснувшись знаменитой после релиза песни Baby, One More Time в 1998 году, она подарила миру такие хиты, как Oops, I Did It Again, Gimme More и Toxic. После серии скандалов, завершившихся ментальным расстройством и терапией в психиатрической клинике, Бритни оказалась под опекой собственного отца. Избавиться от надзора она смогла осенью 2021-го. Подробнее о биографии Бритни Спирс читайте на сайте uznayvse.ru.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears