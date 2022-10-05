Уход в политику и ещё одна свадьба: Астролог спрогнозировала будущее Джоли и Питта

Анджелина Джоли спустя три с половиной года после развода с Брэдом Питтом обвинила бывшего мужа в избиении её и детей. Представитель актёра отверг обвинения, подчеркнув, что Питт не будет отвечать за то, чего не делал. Перерастёт ли этот конфликт в очередную звёздную судебную тяжбу, покажет время. Астролог Ирина Березовская уверена, что причиной склок стала неудачно выбранная дата свадьбы (23 августа 2018 года. — Прим. Лайфа).

Этот день является днём разрушения, который ведёт к конфликтным ситуациям в браке и долгоиграющим выяснениям отношений Ирина Березовская Астролог

Воссоединения Джоли и Питта, на которое всё ещё рассчитывают самые преданные фанаты союза Бранджелина, ждать не приходится, подчеркнула Березовская. Что до нового конфликта, Анджелина будет пытаться засудить экс-благоверного, причём у неё это может получиться. На примирение актёры могут пойти только ради детей, но никаких любовных отношений не будет.

Как у Джоли, так и у Питта я вижу других партнёров. Если не прямо сейчас, то в будущем точно Ирина Березовская Астролог

Для Джоли важно, чтобы любимый человек соответствовал ей по статусу, положению в обществе. Она может сойтись с режиссёром, актёром либо с политиком, но до свадьбы дело не дойдёт. "Не исключено, что Анджелина сама может податься в политику", — заметила астролог в беседе с "Вечерней Москвой".