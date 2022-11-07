В США объявили о планах Киева "захватить Крым"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он сделает в первую очередь в случае "победы Украины в конфликте", заявил, что поедет в Крым. Он признался, что очень хочет увидеть море. Произойдёт это, по его словам, не этой зимой. В свою очередь, в Крыму ответили на слова президента Украины Владимира Зеленского о поездке на полуостров.