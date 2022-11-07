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7 ноября, 19:51

В США объявили о планах Киева "захватить Крым"

The Daily Beast: Украина разрабатывает план по "захвату Крыма"

Администрация президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает план по захвату российского полуострова Крым. Об этом сообщает американское издание Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.

Он сообщил изданию, что ответственной по этому вопросу является представитель президента по Крыму Тамила Ташева. Киев при этом отказывается разглашать конкретные сроки разработки плана.

Главным механизмом стратегии Ташева назвала политико-дипломатический путь, не исключив и "военные компоненты".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он сделает в первую очередь в случае "победы Украины в конфликте", заявил, что поедет в Крым. Он признался, что очень хочет увидеть море. Произойдёт это, по его словам, не этой зимой. В свою очередь, в Крыму ответили на слова президента Украины Владимира Зеленского о поездке на полуостров.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Юлия Коновалова

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