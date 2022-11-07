"Зависит от обстрелов": Украинцам посоветовали готовиться к блэкауту
"Укрэнерго": Вероятность блэкаута зависит от обстрелов, энергетикам следует быть готовыми
Вероятность блэкаута на Украине определяет частота обстрелов, энергетики прикладывают все усилия, чтобы этого не произошло. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Местные власти и энергетики, по его словам, должны готовиться к наиболее пессимистическим сценариям.
"Например, таким, как блэкаут. Что мы и делаем. Насколько он вероятен, зависит от интенсивности ракетных обстрелов. Мы — энергетики — будем делать всё, чтобы такого сценария не допустить", — сказал Кудрицкий в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее, напомним, исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что восстановить повреждённую в Киеве инфраструктуру за короткое время невозможно, поэтому стоит вопрос об эвакуации части населения столицы Украины. Он допустил опасность полного отключения электричества в городе и области в случае новых ударов по объектам.
ТАСС / Zuma