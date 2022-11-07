"Зависит от обстрелов": Украинцам посоветовали готовиться к блэкауту

Вероятность блэкаута на Украине определяет частота обстрелов, энергетики прикладывают все усилия, чтобы этого не произошло. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Местные власти и энергетики, по его словам, должны готовиться к наиболее пессимистическим сценариям.

"Например, таким, как блэкаут. Что мы и делаем. Насколько он вероятен, зависит от интенсивности ракетных обстрелов. Мы — энергетики — будем делать всё, чтобы такого сценария не допустить", — сказал Кудрицкий в эфире всеукраинского телемарафона.