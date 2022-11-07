ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 ноября 2022, 20:40
5163

В Псковской епархии сообщили о тяжёлом ранении клирика в зоне СВО

Клирик Цыганов, служивший с погибшим протоиереем Васильевым, ранен в зоне спецоперации на Украине

Александр Цыганов. Фото © VK / Псково-Печерские паломники ВКонтакте

Александр Цыганов. Фото © VK / Псково-Печерские паломники ВКонтакте

Иерей, клирик псковского храма Александра Невского Александр Цыганов, который находился вместе с погибшим в ходе российской спецоперации священником Михаилом Васильевым, доставлен в больницу с тяжёлым ранением. Как сообщила пресс-служба Псковской епархии, в данный момент идёт операция, за жизнь священника борются медики.

"Просим ваших молитв о здравии псковского священника, иерея Александра Цыганова, клирика храма Александра Невского. Отец Александр окормлял наших воинов в зоне СВО, сейчас тяжело ранен, идёт операция. Он оказался вместе со священником Михаилом Васильевым в зоне взрыва. Отец Михаил погиб, а за жизнь отца Александра сейчас борются врачи", — говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл скорбит в связи с гибелью протоиерея Михаила Васильева в зоне СВО
Патриарх Кирилл скорбит в связи с гибелью протоиерея Михаила Васильева в зоне СВО

Ранее Лайф сообщал, что настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб в ходе боевых действий в зоне СВО. Отпевание пройдёт в среду в храме Христа Спасителя. Ожидается, что совершит его Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

BannerImage
Иван Косицын
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar