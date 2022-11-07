В Псковской епархии сообщили о тяжёлом ранении клирика в зоне СВО

Иерей, клирик псковского храма Александра Невского Александр Цыганов, который находился вместе с погибшим в ходе российской спецоперации священником Михаилом Васильевым, доставлен в больницу с тяжёлым ранением. Как сообщила пресс-служба Псковской епархии, в данный момент идёт операция, за жизнь священника борются медики.

"Просим ваших молитв о здравии псковского священника, иерея Александра Цыганова, клирика храма Александра Невского. Отец Александр окормлял наших воинов в зоне СВО, сейчас тяжело ранен, идёт операция. Он оказался вместе со священником Михаилом Васильевым в зоне взрыва. Отец Михаил погиб, а за жизнь отца Александра сейчас борются врачи", — говорится в сообщении.