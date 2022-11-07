Самолёт рейса Стамбул – Екатеринбург благополучно совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс из Стамбула в Екатеринбург, благополучно совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи после срабатывания датчика разгерметизации салона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Сочи экстренно сел пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 рейса Стамбул – Екатеринбург после срабатывания датчика разгерметизации. Посадка прошла в штатном режиме", — отметил собеседник агентства.

Как указал источник, лайнер набрал высоту чуть более 10 тысяч метров, но потом начал снижаться. Аварийная ситуация возникла над Чёрным морем примерно через 18 минут после вылета.

Как сообщалось ранее, на борту самолёта находилось 100 человек: 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Лайнер перед посадкой в Сочи вырабатывал топливо над морем.