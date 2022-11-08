Атаман рассказал об участии в СВО кубанских казаков
Атаман Власов сообщил об участии в спецоперации на Украине 2660 кубанских казаков
Войсковой атаман Александр Власов рассказал, сколько представителей кубанского казачества находится на территории проведения спецоперации на Украине.
"В специальной военной операции выполняют боевые задачи 2660 казаков Кубанского казачьего войска", — приводит слова Власова пресс-служба администрации края, передаёт РИА "Новости".
По словам атамана, для пополнения казачьих добровольческих отрядов из бригады "Кубань" действует специальный учебный центр. Там казаки-добровольцы проходят боевое слаживание, получают экипировку и технические средства перед отправкой в зону проведения СВО.
Ранее Лайф рассказывал, что семеро уральских казаков отправились в зону СВО в качестве добровольцев. Их провожали от храма Успения Божией Матери в Белоярском, где прошёл специальный молебен. На проводы также пришли местные жители.
ТАСС / Иван Высочинский