Атаман рассказал об участии в СВО кубанских казаков

Войсковой атаман Александр Власов рассказал, сколько представителей кубанского казачества находится на территории проведения спецоперации на Украине.

"В специальной военной операции выполняют боевые задачи 2660 казаков Кубанского казачьего войска", — приводит слова Власова пресс-служба администрации края, передаёт РИА "Новости".

По словам атамана, для пополнения казачьих добровольческих отрядов из бригады "Кубань" действует специальный учебный центр. Там казаки-добровольцы проходят боевое слаживание, получают экипировку и технические средства перед отправкой в зону проведения СВО.