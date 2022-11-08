Пленный военный рассказал о бегстве ВСУ с позиций у Артёмовска

Вооружённые силы Украины несут большие потери и покидают позиции у Артёмовска в ДНР. Об этом рассказал взятый в плен недалеко от города военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских войск Павел Ткачук.

В беседе с журналистами он сообщил, что незадолго до взятия в плен целые сутки происходили "прилёты и прострелки". Многие украинские военнослужащие погибли и получили ранения. Ткачук уточнил, что ВСУ удерживали позиции около посёлка Опытное. После обстрела российские военные вошли в этот населённый пункт: они подошли к укрытию, заметили группу Ткачука и приказали сдаваться, на что те согласились. Военнопленный признался, что моральный дух украинских солдат был довольно низкий.

"Мало кто хотел оставаться на позициях, даже "старые" (силовики. — Прим. Лайфа), кто уже несколько месяцев, они были уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели эти артобстрелы, постоянные стычки, тоже не хотели жертвовать собой и оставаться там", — приводит слова Ткачука РИА "Новости".