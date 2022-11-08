Тело пилота ВСУ найдено на побережье Болгарии
Полиция Болгарии раскрыла детали опознания тела украинского военного лётчика Матюшенко
Тело пилота Вооружённых сил Украины найдено на южном побережье Болгарии, об этом со ссылкой на полицию страны сообщает газета "24 часа". Как заявили в правоохранительных органах, тот факт, что погибший был боевым лётчиком, удалось установить в ходе расследования.
"Мы связались с командованием ВВС Украины и смогли установить имя пилота. Выяснилось, что украинский самолёт был сбит в районе острова Змеиный у Одессы. Предполагается, что при катапультировании пилот потерял ноги", — сказал полицейский представитель города Бургас Христо Ичев.
Как показал ДНК-тест, погибшим является 61-летний военный пилот и инструктор Михайло Матюшенко, который командовал бригадой тактической авиации украинских войск, называемых "призраками Киева". Согласно медицинскому отчёту, тело лётчика находилось в воде примерно три месяца.
Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев пока не может получить от США истребители F-15 и F-16. Это связано с тем, что данные самолёты "достаточно привередливы".
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