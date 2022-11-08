Тело пилота ВСУ найдено на побережье Болгарии

Тело пилота Вооружённых сил Украины найдено на южном побережье Болгарии, об этом со ссылкой на полицию страны сообщает газета "24 часа". Как заявили в правоохранительных органах, тот факт, что погибший был боевым лётчиком, удалось установить в ходе расследования.

"Мы связались с командованием ВВС Украины и смогли установить имя пилота. Выяснилось, что украинский самолёт был сбит в районе острова Змеиный у Одессы. Предполагается, что при катапультировании пилот потерял ноги", — сказал полицейский представитель города Бургас Христо Ичев.

Как показал ДНК-тест, погибшим является 61-летний военный пилот и инструктор Михайло Матюшенко, который командовал бригадой тактической авиации украинских войск, называемых "призраками Киева". Согласно медицинскому отчёту, тело лётчика находилось в воде примерно три месяца.