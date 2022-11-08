"Барсу" так и не обогнали: "Реал" проиграл первую игру сезона

Мадридский "Реал" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу на выезде уступил клубу "Райо Вальекано". Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе "Реала" отличились Лука Модрич и Эдер Милитао. А у хозяев голы забили Санти Комесана, Альваро Гарсия и Оскар Трехо. Как сообщает "Спорт-Экспресс", на 61-й минуте матча главный тренер "Райо Вальекано" Андони Ираола получил красную карточку и был удалён со скамейки запасных.