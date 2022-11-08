"Барсу" так и не обогнали: "Реал" проиграл первую игру сезона
"Реал" уступил "Райо Вальекано" и потерпел первое поражение в этом сезоне в Ла Лиге
Мадридский "Реал" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу на выезде уступил клубу "Райо Вальекано". Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе "Реала" отличились Лука Модрич и Эдер Милитао. А у хозяев голы забили Санти Комесана, Альваро Гарсия и Оскар Трехо. Как сообщает "Спорт-Экспресс", на 61-й минуте матча главный тренер "Райо Вальекано" Андони Ираола получил красную карточку и был удалён со скамейки запасных.
Мадридский клуб потерпел первое поражение в нынешнем сезоне в чемпионате Испании. Сейчас "Реал", имея в активе 32 очка, располагается на втором месте в турнирной таблице, "Райо Вальекано" с 21 очком идёт на восьмой строчке. Возглавляет на данный момент таблицу каталонская "Барселона", у которой 34 балла.
Ранее Лайф рассказывал о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой сойдутся прошлогодние финалисты турнира — испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".
ТАСС / AP / Jose Breton