Убийца Джона Леннона отреагировал на двенадцатый отказ помиловать его
Стало известно, что сказал убийца основателя британской группы The Beatles Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен в ходе заседания комиссии по условно-досрочному освобождению. Перед ней, напомним, преступник предстал ещё в августе, и её представители в двенадцатый раз отклонили прошение Чепмена о помиловании.
Согласно выдержке из стенограммы заседания, на которую ссылается телеканал ABC, осуждённый в убийстве Леннона заявил, что осознавал, на какой поступок идёт. Он тем не менее "так жаждал славы, что был готов отдать за неё что угодно и забрать человеческую жизнь". Чепмен признал, что сотворённое им действие является злом.
"Решение убить Леннона было моим большим ответом на всё. Я больше не собирался быть никем. Я знал, на что шёл, и я знал, что это зло. Я знал, что это неправильно, но я так жаждал славы, что был готов отдать за неё что угодно и забрать человеческую жизнь. Я причинил боль многим людям по всему миру, и если кто-то хочет ненавидеть меня, то это нормально, я это понимаю", — сказал Чепмен.
Теперь, напомним, в очередной раз 67-летний злоумышленник имеет право попытаться добиться помилования в феврале 2024 года.
Чепмен убил Леннона в ночь на 8 декабря 1980 года, когда музыкант вместе с супругой Йоко Оно возвращался в квартиру в Верхнем Вест-Сайде. Ранее в тот же день Леннон дал Чепмену автограф на копии своего недавно выпущенного альбома Double Fantasy. Спустя 40 лет убийца Леннона извинился перед Оно. Преступник отметил, что его поступку нет оправдания и он заслуживает смертной казни.
Wikipedia / Департамент полиции Нью-Йорка