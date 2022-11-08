Убийца Джона Леннона отреагировал на двенадцатый отказ помиловать его

Стало известно, что сказал убийца основателя британской группы The Beatles Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен в ходе заседания комиссии по условно-досрочному освобождению. Перед ней, напомним, преступник предстал ещё в августе, и её представители в двенадцатый раз отклонили прошение Чепмена о помиловании.

Согласно выдержке из стенограммы заседания, на которую ссылается телеканал ABC, осуждённый в убийстве Леннона заявил, что осознавал, на какой поступок идёт. Он тем не менее "так жаждал славы, что был готов отдать за неё что угодно и забрать человеческую жизнь". Чепмен признал, что сотворённое им действие является злом.

"Решение убить Леннона было моим большим ответом на всё. Я больше не собирался быть никем. Я знал, на что шёл, и я знал, что это зло. Я знал, что это неправильно, но я так жаждал славы, что был готов отдать за неё что угодно и забрать человеческую жизнь. Я причинил боль многим людям по всему миру, и если кто-то хочет ненавидеть меня, то это нормально, я это понимаю", — сказал Чепмен.

Теперь, напомним, в очередной раз 67-летний злоумышленник имеет право попытаться добиться помилования в феврале 2024 года.