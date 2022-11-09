Мужчин предупредили, что их стресс может перейти в хроническую стадию

Мужчины переживают стресс тяжелее женщин, зачастую он переходит у них в хроническое состояние. Об этом рассказал врач-уролог "Инвитро-Приволжье" Максим Тыганов.

"Безусловно, стрессовые реакции оказывают негативное влияние на мужское здоровье. Женщины более эмоционально подвижны, а мужчины привыкли переживать трудности самостоятельно... поэтому мужской стресс чаще перетекает в хроническую стадию, и переживают они его в большей степени сложнее", — пояснил Тыганов в беседе с газетой "Известия".

По словам медика, при стрессе появляется гормональный дисбаланс. У мужчин начинает вырабатываться адреналин и кортизол. Однако кортизол через какое-то время угнетает тестостерон — это ухудшает качество сперматозоидов. При этом тестостерон отвечает не только за сексуальное влечение, но и за рост мышц, укрепление костных тканей, память и внимание. Также гормональные сбои провоцируют онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Тыганов подчеркнул, что универсального способа борьбы со стрессом нет. Главное, не молчать о проблемах, о них следует говорить с близкими или специалистами. Кроме того, лучше отказаться от любых стимуляторов настроения, например алкоголя и кофе, а также продуктов, влияющих на центральную нервную систему и работу мозга.