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9 ноября, 05:10

Антонов заявил, что США желают "снять сливки" на украинском конфликте

Посол Антонов: США хотят "снять сливки" на продаже оружия и затягивают украинский конфликт

Вашингтон продолжает поставки оружия Украине, ведь экономически заинтересован вести войну на истощение с Россией руками украинцев. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

"Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение", — приводит его слова РИА "Новости".

Среди оснований подобной тактики — экономические интересы, добавил дипломат. Соединённые Штаты стремятся "снять сливки" за счёт массовой продажи военной продукции, а также поставок сжиженного природного газа.

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А ранее в США раскрыли причину нового подхода Зеленского к переговорам с Москвой. Один из источников Politico уточнил, что изменение в риторике зафиксировано спустя несколько дней после визита в Киев советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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