Антонов заявил, что США желают "снять сливки" на украинском конфликте

Вашингтон продолжает поставки оружия Украине, ведь экономически заинтересован вести войну на истощение с Россией руками украинцев. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

"Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение", — приводит его слова РИА "Новости".

Среди оснований подобной тактики — экономические интересы, добавил дипломат. Соединённые Штаты стремятся "снять сливки" за счёт массовой продажи военной продукции, а также поставок сжиженного природного газа.