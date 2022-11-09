Антонов заявил, что США желают "снять сливки" на украинском конфликте
Посол Антонов: США хотят "снять сливки" на продаже оружия и затягивают украинский конфликт
Вашингтон продолжает поставки оружия Украине, ведь экономически заинтересован вести войну на истощение с Россией руками украинцев. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
"Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение", — приводит его слова РИА "Новости".
Среди оснований подобной тактики — экономические интересы, добавил дипломат. Соединённые Штаты стремятся "снять сливки" за счёт массовой продажи военной продукции, а также поставок сжиженного природного газа.
А ранее в США раскрыли причину нового подхода Зеленского к переговорам с Москвой. Один из источников Politico уточнил, что изменение в риторике зафиксировано спустя несколько дней после визита в Киев советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
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