Россиянин Панарин отдал два ассиста, но это не спасло "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступает российский нападающий Артемий Панарин, минимально уступил клубу "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу клуба "Айлендерс". Автором результативной передачи для победной шайбы "Айлендерс" стал российский защитник Александр Романов, который ассистировал Андресу Ли.

Россиянин Панарин в этом матче сумел набрать два очка, отдав две результативные передачи. Хоккеист помог отличиться Крису Крайдеру и Винсенту Трочеку, однако этого не хватило, чтобы добиться положительного результата в поединке.