Россиянин Панарин отдал два ассиста, но это не спасло "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступает российский нападающий Артемий Панарин, минимально уступил клубу "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу клуба "Айлендерс". Автором результативной передачи для победной шайбы "Айлендерс" стал российский защитник Александр Романов, который ассистировал Андресу Ли.
Россиянин Панарин в этом матче сумел набрать два очка, отдав две результативные передачи. Хоккеист помог отличиться Крису Крайдеру и Винсенту Трочеку, однако этого не хватило, чтобы добиться положительного результата в поединке.
Ранее Лайф писал, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Эдмонтона": форвард забросил 788-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.
ТАСС / AP / Eduardo Munoz Alvarez