Овечкин оказался в тройке худших игроков НХЛ по уровню полезности

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оказался на третьем месте в списке худших игроков Национальной хоккейной лиги по индексу полезности.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" наш хоккеист заработал показатель полезности –2. Всего у него за 14 матчей сезона показатель полезности –11. В данный момент он делит третью строчку с защитником клуба "Сент-Луис Блюз" Тори Кругом. Хуже полезность только у двух нападающих "блюзменов" — Райана О'Райли (–12) и Джордана Кайру (–15).