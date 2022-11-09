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8 ноября, 23:20

Овечкин оказался в тройке худших игроков НХЛ по уровню полезности

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оказался на третьем месте в списке худших игроков Национальной хоккейной лиги по индексу полезности.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" наш хоккеист заработал показатель полезности –2. Всего у него за 14 матчей сезона показатель полезности –11. В данный момент он делит третью строчку с защитником клуба "Сент-Луис Блюз" Тори Кругом. Хуже полезность только у двух нападающих "блюзменов" — Райана О'Райли (–12) и Джордана Кайру (–15).

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Стоит отметить, что в матче против "Эдмонтона" россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу. После этого поединка в активе Овечкина — 788 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

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ТАСС / AP / Nick Wass

Иван Косицын

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