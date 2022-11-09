"Укрэнерго" предупредила о веерных отключениях света по всей Украине
"Укрэнерго" объявила о веерных отключениях электричества по всей Украине, об этом сообщает "Страна.ua". Частичный блэкаут больше всего коснётся Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей. Отключения пройдут и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
В энергохолдинге заметили, что планов на аварийные отключения пока нет.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль допустил возможность эвакуации населения из Киева и других городов в качестве "экстренной меры" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны. По словам премьера, сейчас об эвакуации населения речь не идёт, однако в случае ухудшения обстановки всё может измениться.
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