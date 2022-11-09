"Укрэнерго" предупредила о веерных отключениях света по всей Украине

"Укрэнерго" объявила о веерных отключениях электричества по всей Украине, об этом сообщает "Страна.ua". Частичный блэкаут больше всего коснётся Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей. Отключения пройдут и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В энергохолдинге заметили, что планов на аварийные отключения пока нет.