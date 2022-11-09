Президент США пообещал соотечественникам два ужасных года
Байден спрогнозировал для США два ужасных года в случае победы на выборах республиканцев
США в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс ожидают два ужасных года, такое заявление сделал американский президент Джо Байден.
"Если мы проиграем выборы в Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет право вето", — сказал глава Белого дома, слова которого приводит CNN.
Байден предупредил, что его президентство в случае успеха республиканцев перейдёт "в новую фазу". Это обусловлено тем, что Республиканской партии необходимо получить только пять мест для контроля над Палатой представителей, пояснил он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что его страна сможет просуществовать ещё хотя бы два года, если ею по-прежнему будет руководить Джо Байден. Об этом миллиардер сказал на встрече с однопартийцами.
ТАСС / АР / Patrick Semansky