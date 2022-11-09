Президент США пообещал соотечественникам два ужасных года

США в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс ожидают два ужасных года, такое заявление сделал американский президент Джо Байден.

"Если мы проиграем выборы в Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет право вето", — сказал глава Белого дома, слова которого приводит CNN.

Байден предупредил, что его президентство в случае успеха республиканцев перейдёт "в новую фазу". Это обусловлено тем, что Республиканской партии необходимо получить только пять мест для контроля над Палатой представителей, пояснил он.