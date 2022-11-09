В Госдепе подтвердили стремление к скорым переговорам с Россией об инспекциях по СНВ-3

В ближайшее время американский Госдеп планирует провести переговоры с Россией для возобновления инспекций в рамках договора СНВ-3. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.

"Мы согласились о проведении встречи в ближайшем будущем", — сказал он журналистам.

Прайс выразил надежду, что диалог между Вашингтоном и Москвой будет конструктивным и позволит возобновить прерванные инспекции. Он подчеркнул, что переговоры касаются лишь вопросов двусторонних отношений США и РФ по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители Штатов и России могут в ближайшие недели провести встречу по возобновлению инспекций в рамках договора СНВ-3. Заседание Двусторонней консультативной комиссии по этому вопросу может состояться в Каире.