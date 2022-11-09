В Госдепе подтвердили стремление к скорым переговорам с Россией об инспекциях по СНВ-3
В ближайшее время американский Госдеп планирует провести переговоры с Россией для возобновления инспекций в рамках договора СНВ-3. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.
"Мы согласились о проведении встречи в ближайшем будущем", — сказал он журналистам.
Прайс выразил надежду, что диалог между Вашингтоном и Москвой будет конструктивным и позволит возобновить прерванные инспекции. Он подчеркнул, что переговоры касаются лишь вопросов двусторонних отношений США и РФ по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители Штатов и России могут в ближайшие недели провести встречу по возобновлению инспекций в рамках договора СНВ-3. Заседание Двусторонней консультативной комиссии по этому вопросу может состояться в Каире.
В начале августа Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США. В российском МИДе заверили, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями, РФ незамедлительно отменит решение об их приостановке. Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва призывает Вашингтон продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам для возобновления инспекций в рамках ДСНВ.
ТАСС / Валерий Шарифулин