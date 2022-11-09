"Страна.ua" сообщила о новых взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области
В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины снова раздаются взрывы, об этом сообщает украинский портал "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Кривом Роге", — пишет интернет-издание у себя в "Телеграме".
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул 3 ноября сообщал, что в городе зафиксированы серьёзные повреждения на объекте энергетической инфраструктуры, часть его осталась без воды и света.
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