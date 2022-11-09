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8 ноября, 21:31

"Страна.ua" сообщила о новых взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области

В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины снова раздаются взрывы, об этом сообщает украинский портал "Страна.ua".

"Сообщают о взрывах в Кривом Роге", — пишет интернет-издание у себя в "Телеграме".

ВСУ обстреляли химический завод "Стирол" в Горловке, ранив одного человека

ВСУ обстреляли химический завод "Стирол" в Горловке, ранив одного человека

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул 3 ноября сообщал, что в городе зафиксированы серьёзные повреждения на объекте энергетической инфраструктуры, часть его осталась без воды и света.

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Telegram / Кривой Рог онлайн

Дмитрий Алексиевич

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