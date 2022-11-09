Шон Пенн оставил Зеленскому свою статуэтку премии "Оскар"
Американский актёр Шон Пенн оставил Владимиру Зеленскому на время статуэтку премии "Оскар", это произошло во время его очередного визита на Украину.
С конца февраля Пенн посетил страну уже не первый раз: сообщалось о трёх его визитах в столицу Украины и двух встречах с Зеленским.
"Шон привёз свою статуэтку "Оскар" как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться на Украине до окончания войны", — сообщил украинский президент у себя в канале в Telegram.
Зеленский во время встречи вручил Пенну орден "За заслуги" третьей степени и поблагодарил его за поддержку и "популяризацию Украины в мире". Также имя голливудской знаменитости увековечили на "Аллее смелости" в Киеве, где в августе была открыта табличка с именем бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Лайф напоминает, как Шон Пенн в первый раз тайно приехал на Украину для съёмок документального фильма. Тогда артиста заметили в Киеве, где он записывал интервью на месте гибели людей во время Майдана в 2014 году. Спустя неделю после приезда он пешком сбежал с территории страны.
Telegram/Zelenskiy/Official