Шон Пенн оставил Зеленскому свою статуэтку премии "Оскар"

Американский актёр Шон Пенн оставил Владимиру Зеленскому на время статуэтку премии "Оскар", это произошло во время его очередного визита на Украину.

С конца февраля Пенн посетил страну уже не первый раз: сообщалось о трёх его визитах в столицу Украины и двух встречах с Зеленским.

"Шон привёз свою статуэтку "Оскар" как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться на Украине до окончания войны", — сообщил украинский президент у себя в канале в Telegram.

Зеленский во время встречи вручил Пенну орден "За заслуги" третьей степени и поблагодарил его за поддержку и "популяризацию Украины в мире". Также имя голливудской знаменитости увековечили на "Аллее смелости" в Киеве, где в августе была открыта табличка с именем бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.