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8 ноября, 21:20

Шон Пенн оставил Зеленскому свою статуэтку премии "Оскар"

Американский актёр Шон Пенн оставил Владимиру Зеленскому на время статуэтку премии "Оскар", это произошло во время его очередного визита на Украину.

С конца февраля Пенн посетил страну уже не первый раз: сообщалось о трёх его визитах в столицу Украины и двух встречах с Зеленским.

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"Шон привёз свою статуэтку "Оскар" как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться на Украине до окончания войны", сообщил украинский президент у себя в канале в Telegram.

Зеленский во время встречи вручил Пенну орден "За заслуги" третьей степени и поблагодарил его за поддержку и "популяризацию Украины в мире". Также имя голливудской знаменитости увековечили на "Аллее смелости" в Киеве, где в августе была открыта табличка с именем бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Лайф напоминает, как Шон Пенн в первый раз тайно приехал на Украину для съёмок документального фильма. Тогда артиста заметили в Киеве, где он записывал интервью на месте гибели людей во время Майдана в 2014 году. Спустя неделю после приезда он пешком сбежал с территории страны.

Обложка ©

Telegram/Zelenskiy/Official

Юлия Коновалова

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