Боевики батальона "Чернигов" застрелили пожилого отца ополченцев ЛНР

Представители украинского батальона территориальной обороны "Чернигов" избили, а затем убили пожилого жителя подконтрольного на тот момент Киеву посёлка Вороново в ЛНР. Об этом сообщила советник главы республики Анна Сорока. Причиной расправы, по её словам, стало то, что дети мужчины в 2014 году ушли в ополчение.

Погибшего звали Иван Владимирович Селихов, он был парализован. Сорока рассказала, что мужчину "сдали" соседи.

"За то, что его два сына ещё в 2014 году ушли в ополчение, они пришли, избили его на глазах у соседей. Специально их держали под дулом автомата, чтоб они смотрели на всё это. Потом зверски, прямо на стуле, на котором он проводил всё время, так как был парализован, они его застрелили из автомата", — сказала советник главы республики агентству РИА "Новости".

По словам Сороки, убийцы не разрешали похоронить пожилого мужчину и издевались над его останками. Селихов стал не единственной жертвой подобной агрессии со стороны радикалов, подчеркнула она.