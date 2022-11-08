Кадыров: ВСУ, как военная сила, истощена и исчерпала себя

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинских "сатанистов" ждут очередные "сюрпризы". У себя в телеграм-канале он заверил, что это не пустые слова.

"Те, кто следят за моими заявлениями, прекрасно знают, что итоги после подобных анонсов не заставляют себя долго ждать. Недавно проведённую нами операцию "Возмездие" помнят все. Только за день мы уничтожили свыше 600 бандеровцев", — написал политик.

Глава Чечни заметил, что ему жалко народ Украины, — по словам Кадырова, он хотел бы видеть в противнике не "заложников обстоятельств", а профессионалов. Украинцы стали невольниками политики НАТО и не могут изменить ситуацию в стране, считает он.

"По нашим данным, ВСУ, как военная сила, совсем истощена и исчерпала себя. На Западе это видят, поэтому пополняют ряды за счёт наемников. Ну, давайте. Наши парни только рады новым дорогим трофеям… Мы хотим видеть против себя профессионалов, а не заложников обстоятельств. Ждем", — высказался Кадыров.