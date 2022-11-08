Молдавский депутат сравнил подачу иска против "Газпрома" с сумасшествием

Идею властей Молдавии подать в суд на российскую компанию "Газпром" можно сравнить с сумасшествием, тем более, что республике это не поможет. Такое мнение высказал депутат-коммунист, член молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Олег Рейдман. Он считает, что следует найти другой выход из кризиса.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре республика получит от "Газпрома" лишь 51% от необходимого стране объёма газа. Из-за этого, по его словам, Кишинёв может подать в суд на "Газпром", так как корпорация нарушает контракт, сокращая объёмы поставок голубого топлива в республику.

"Наши власти могут пойти на любое сумасшествие, даже подать в суд на "Газпром", формально стране это ничем не грозит, хотя нас может ждать встречный иск, поскольку мы так и не выполнили обязательства по аудиту", — сказал Рейдман в разговоре с РИА "Новости".

По мнению депутата, подобный вариант не принесёт облегчения ни простым гражданам Молдавии, ни экономическим агентам. Он призвал найти другой выход из кризиса, однако озвучивать его не стал, поскольку власти страны, по его словам, не намерены прислушиваться к советам оппозиции.

Ранее в компании "Молдовагаз" заявили о сокращении поставок российского голубого топлива с 1 ноября. При этом Приднестровье получит более чем на 40% газа меньше, чем в октябре. В Тирасполе заявили, что решить возникшую проблему без России невозможно.