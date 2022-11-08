Украине предрекли уменьшение помощи после победы республиканцев в США

Президенту США Джо Байдену в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс станет труднее согласовывать программы финансовой помощи Киеву. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

"Победа республиканцев на выборах в Конгресс США не приведёт к революции в американской внешней политике и прекращению поддержки Украины со стороны Вашингтона. Однако администрации Байдена будет сложнее проводить через Конгресс программы финансовой помощи Киеву, а позиции американских критиков неограниченной помощи Украине заметно усилятся", — высказался политик в своём канале в Telegram.

Сенатор спрогнозировал усиление политических атак республиканцев на "расточительную украинскую политику" нынешней американской администрации — это, по словам Пушкова, станет способом для ослабления популярности демократов в преддверии выборов президента 2024 года.

В итоге в уже сложившейся системе международных координат вокруг кризиса на Украине может появиться новый фактор, который окажется неблагоприятным для Украины, заключил представитель Совфеда.