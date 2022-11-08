Шесть сухогрузов прошли через черноморский коридор в сторону украинских портов

В Совместном координационном центре (СЦК) заявили, что шесть судов прошли через черноморский коридор, направившись в сторону украинских портов. Ещё 80 кораблей в настоящее время ожидают соответствующего разрешения.

"Шесть судов прошли сегодня через морской гуманитарный коридор в направлении украинских портов. 80 судов ожидают прохода в украинские порты, кроме того, 13 судов с грузом ожидают проведения инспекций в территориальных водах Турции", — говорится в сообщении.

Лайф писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары и Москвы бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны. По его словам, он и Владимир Путин согласны, что Африка тоже должна получить выгоду от зернового коридора. Анкара также намерена предложить продлить действие зерновой сделки ещё на один год после того, как срок действия нынешнего соглашения истечёт 19 ноября.