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8 ноября, 18:56

"К директору, сучонок!": В Дзержинске учитель математики ударил и сбил с ног семиклассника

В Дзержинске учитель математики ударил мальчика из-за драки и лишился работы

В школе № 12 Дзержинска Нижегородской области учитель математики несколько раз ударил ученика из-за детской драки. Как пишет телеграм-канал Mash, через несколько часов после инцидента преподаватель уволился по собственному желанию.

В Дзержинске учителя математики уволили за избиение ученика. Видео © Telegram / Mash

Педагог ополчился на школьника из-за драки между учениками в коридоре. Учитель нанёс ребёнку несколько ударов, один из которых пришёлся в шею. Его не остановили даже попытки семиклассника объяснить свою невиновность. На видео слышно, что педагог также оскорбил его словом "сучонок".

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Лайф писал, что учитель из Канска Красноярского края едва не задушил ученика на уроке. Сообщается, что грубая сила была применена из-за "непослушания".

Обложка ©

Telegram / Mash

Матвей Шандрыголов

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