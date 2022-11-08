"К директору, сучонок!": В Дзержинске учитель математики ударил и сбил с ног семиклассника
В Дзержинске учитель математики ударил мальчика из-за драки и лишился работы
В школе № 12 Дзержинска Нижегородской области учитель математики несколько раз ударил ученика из-за детской драки. Как пишет телеграм-канал Mash, через несколько часов после инцидента преподаватель уволился по собственному желанию.
В Дзержинске учителя математики уволили за избиение ученика. Видео © Telegram / Mash
Педагог ополчился на школьника из-за драки между учениками в коридоре. Учитель нанёс ребёнку несколько ударов, один из которых пришёлся в шею. Его не остановили даже попытки семиклассника объяснить свою невиновность. На видео слышно, что педагог также оскорбил его словом "сучонок".
Лайф писал, что учитель из Канска Красноярского края едва не задушил ученика на уроке. Сообщается, что грубая сила была применена из-за "непослушания".
Telegram / Mash