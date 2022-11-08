"К директору, сучонок!": В Дзержинске учитель математики ударил и сбил с ног семиклассника

В школе № 12 Дзержинска Нижегородской области учитель математики несколько раз ударил ученика из-за детской драки. Как пишет телеграм-канал Mash , через несколько часов после инцидента преподаватель уволился по собственному желанию.

Педагог ополчился на школьника из-за драки между учениками в коридоре. Учитель нанёс ребёнку несколько ударов, один из которых пришёлся в шею. Его не остановили даже попытки семиклассника объяснить свою невиновность. На видео слышно, что педагог также оскорбил его словом "сучонок".