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8 ноября, 18:47

Агент Чистякова заявил, что футболист продолжает тренироваться с "Зенитом"

Агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев заявил, что футболист продолжает тренироваться с клубом, несмотря на сообщения о его отстранении.

"У "Зенита" был сбор команды перед тренировкой, команда собирается примерно в 11 утра. Дима принял в нём участие. Сейчас идёт тренировка, Дима находится на базе и готовится с командой. На сегодняшнее утро он находится с командой", рассказал он газете "Спорт-Экспресс".

Дмитрий Чистяков планирует посетить грядущую тренировку "Зенита"

Дмитрий Чистяков планирует посетить грядущую тренировку "Зенита"

Ранее защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков во время матча с "Ахматом" допустил ошибку, приведшую к голу в ворота петербургского клуба. После этого игрок был выведен из основного состава команды. Футболиста также заподозрили в намеренном совершении оплошности.

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ТАСС / Бухарев Олег

Матвей Шандрыголов

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