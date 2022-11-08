Агент Чистякова заявил, что футболист продолжает тренироваться с "Зенитом"

Агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев заявил, что футболист продолжает тренироваться с клубом, несмотря на сообщения о его отстранении.

"У "Зенита" был сбор команды перед тренировкой, команда собирается примерно в 11 утра. Дима принял в нём участие. Сейчас идёт тренировка, Дима находится на базе и готовится с командой. На сегодняшнее утро он находится с командой", — рассказал он газете "Спорт-Экспресс".