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8 ноября, 18:43

Сборная России получит рейтинговые очки от ФИФА за товарищеский матч против Таджикистана

Сборная России по футболу получит рейтинговые очки от ФИФА за товарищеский матч против Таджикистана. Пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев подтвердил, что ФИФА и УЕФА разрешили проведение товарищеского поединка между двумя национальными командами.

"Федерация футбола Таджикистана получила со стороны ФИФА и УЕФА авторизацию товарищеского матча между национальными сборными Таджикистана и России, который пройдёт 17 ноября в Душанбе. Это значит, что за матч будут начисляться очки, он войдёт в зачёт рейтинга ФИФА", — сказал он в беседе со "Спорт-Экспрессом".

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При этом количество замен в матче будет ограниченным: каждая команда сможет во время поединка выпустить на поле не более шести запасных игроков.

Напомним, встреча команд состоится 17 ноября на Центральном республиканском стадионе Душанбе. Игра в прямом эфире будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ" с 18:00 по московскому времени. Судить товарищеский матч будет бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым. А 20 ноября сборная России в Ташкенте сыграет с Узбекистаном.

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ТАСС / Станислав Красильников

Иван Косицын

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