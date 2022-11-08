Сборная России получит рейтинговые очки от ФИФА за товарищеский матч против Таджикистана

Сборная России по футболу получит рейтинговые очки от ФИФА за товарищеский матч против Таджикистана. Пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев подтвердил, что ФИФА и УЕФА разрешили проведение товарищеского поединка между двумя национальными командами.

"Федерация футбола Таджикистана получила со стороны ФИФА и УЕФА авторизацию товарищеского матча между национальными сборными Таджикистана и России, который пройдёт 17 ноября в Душанбе. Это значит, что за матч будут начисляться очки, он войдёт в зачёт рейтинга ФИФА", — сказал он в беседе со "Спорт-Экспрессом".