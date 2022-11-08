Тарасова отреагировала на передачу дела Валиевой в суд фразой "Человек чист"

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что передача "допингового" дела Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS) не имеет смысла, так как она полностью чиста.

"Человек чист! Что можно с него взять? Можно передавать дело куда угодно, но человек везде будет чистым", — приводит слова Тарасовой "Спорт-Экспресс".