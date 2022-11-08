Тарасова отреагировала на передачу дела Валиевой в суд фразой "Человек чист"
Татьяна Тарасова, Камила Валиева. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что передача "допингового" дела Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS) не имеет смысла, так как она полностью чиста.
"Человек чист! Что можно с него взять? Можно передавать дело куда угодно, но человек везде будет чистым", — приводит слова Тарасовой "Спорт-Экспресс".
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Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой передано в CAS. Поводом для разбирательства является обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой был объявлен во время Олимпиады в Пекине, хотя проба бралась за полтора месяца до Игр.