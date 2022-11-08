Главный тренер "Оренбурга" Личка назвал "Зенитом" главным фаворитом РПЛ

"В "Зените" всю игру делают бразильцы. К их креативу мы (речь о матче, который закончился победой "Зенита" со счётом 8:0 — прим. Лайфа) оказались не готовы. В РПЛ в этом сезоне никто не отберет у питерцев чемпионство. На первом месте в итоге опять окажется "Зенит". ЦСКА, "Спартак", "Ростов" будут биться только за второе место", — отметил Личка.