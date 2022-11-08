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8 ноября, 18:18

Главный тренер "Оренбурга" Личка назвал "Зенитом" главным фаворитом РПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Марцел Личка назвал петербургский "Зенит" главным претендентом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам текущего сезона. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"В "Зените" всю игру делают бразильцы. К их креативу мы (речь о матче, который закончился победой "Зенита" со счётом 8:0 — прим. Лайфа) оказались не готовы. В РПЛ в этом сезоне никто не отберет у питерцев чемпионство. На первом месте в итоге опять окажется "Зенит". ЦСКА, "Спартак", "Ростов" будут биться только за второе место", — отметил Личка.

Дмитрий Чистяков планирует посетить грядущую тренировку "Зенита"

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Отметим, что после 16 туров чемпионата страны "Зенит" идёт на первом месте в турнирной таблице. Однако в последней встрече команда Сергея Семака уступила грозненскому "Ахмату" со счётом 1:2, потерпев первое поражение в сезоне.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Артур Белкин

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