Главный тренер "Оренбурга" Личка назвал "Зенитом" главным фаворитом РПЛ
Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Марцел Личка назвал петербургский "Зенит" главным претендентом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам текущего сезона. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"В "Зените" всю игру делают бразильцы. К их креативу мы (речь о матче, который закончился победой "Зенита" со счётом 8:0 — прим. Лайфа) оказались не готовы. В РПЛ в этом сезоне никто не отберет у питерцев чемпионство. На первом месте в итоге опять окажется "Зенит". ЦСКА, "Спартак", "Ростов" будут биться только за второе место", — отметил Личка.
Отметим, что после 16 туров чемпионата страны "Зенит" идёт на первом месте в турнирной таблице. Однако в последней встрече команда Сергея Семака уступила грозненскому "Ахмату" со счётом 1:2, потерпев первое поражение в сезоне.
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов