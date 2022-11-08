Онищенко рассказал, как у Саакашвили могли развиться туберкулёз и деменция

Туберкулёз для находящихся в тюрьме не является редким диагнозом из-за плохих условий пребывания, однако в случае с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили такое вряд ли возможно. Куда интереснее наличие у него деменции и причины её появления. Об этом РИА ФАН заявил доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Говоря о наличии туберкулёза у политика, Онищенко отмечает, что вряд ли он содержался в плохих условиях из-за значимости своей персоны. Вполне возможно, что определяющим здесь стало его моральное состояние.

"Совершенно очевидно, что он не был готов к такому развитию событий. В Грузии он был президентом, на Украине — губернатором Одесской области и, можно сказать, претендентом на президентское кресло, — в амбициозности не откажешь. А тут — тюрьма. И понимание того, что вышел в тираж. Подавленность плюс ослабленный иммунитет могли сыграть свою роль. Но туберкулёз лечится, есть даже специальные туберкулёзные диспансеры для осуждённых", — отметил Онищенко.

По деменции всё более интересно. По сути, напомнил Онищенко, это "разрушение личности человека: утрата в той или иной степени ранее усвоенных знаний". Её могут сопровождать целый ряд болезней, таких как Альцгеймера, алкоголизм, сосудистые заболевания и черепно-мозговые травмы, Паркинсон. Деменция может быть вызвана и нарушением метаболического обмена или инфекционными заболеваниями.

"Учитывая зрелый, а не старческий возраст Саакашвили, именно последние два фактора исключать нельзя. Диапазон здесь широкий: СПИД, вирусные энцефалиты, хронические бактериальные менингиты и коронавирус, рассеянный склероз, почечная деменция и так далее. Опять же, учитывая его возраст, я не думаю, что деменция у Саакашвили настолько агрессивная, что за короткий срок она приведёт к распаду его личного до уровня, когда он не сможет самостоятельно обслуживать себя", — отметил Онищенко.

Правда, бывший санитарный врач РФ не исключает и того, что такими "диагнозами" Саакашвили просто-напросто пытается напомнить о себе представителям Запада. Впрочем, им он оказался не нужен, так как за последнее время они не интересовались его судьбой и не предпринимали кампаний в его защиту.