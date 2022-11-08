Адвокат допустил наличие деменции, туберкулёза и ещё более 30 болезней у Саакашвили
Адвокат Хачапуридзе не исключил, что у Саакашвили подтвердят туберкулёз и деменцию
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили поставили более 30 различных диагнозов. В их числе деменция и туберкулёз. Об этом журналистам сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.
"Речь идёт о предполагаемых диагнозах. Всё ещё не подтверждено окончательно, мы ждём ответов. У нас есть подозрения, ведётся работа над этим. Я имею в виду деменцию, туберкулёз и ещё 34 болезни", — сказал Хачапуридзе и добавил, что результаты исследований обнародуют чуть позже.
Напомним, Саакашвили арестовали 1 октября 2021 года в Грузии, куда он прибыл спустя восемь лет отсутствия. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Заседания суда несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили, в конце ноября прошлого года его наконец-то доставили на разбирательство.
В начале мая стало известно, что Саакашвили переводят из тюрьмы в частную клинику. До этого его врач Тоидзе заявил, что состояние заключённого под стражу близко к инвалидности или летальному исходу и ему требуется незамедлительное лечение. Похудевшему на 11 килограммов Саакашвили поставили 17 разных диагнозов.
ТАСС / POOL / Ираклий Геденидзе