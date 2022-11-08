Адвокат допустил наличие деменции, туберкулёза и ещё более 30 болезней у Саакашвили

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили поставили более 30 различных диагнозов. В их числе деменция и туберкулёз. Об этом журналистам сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

"Речь идёт о предполагаемых диагнозах. Всё ещё не подтверждено окончательно, мы ждём ответов. У нас есть подозрения, ведётся работа над этим. Я имею в виду деменцию, туберкулёз и ещё 34 болезни", — сказал Хачапуридзе и добавил, что результаты исследований обнародуют чуть позже.