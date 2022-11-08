Читатели с Дальнего Востока прислали Лайфу первые видео кровавой луны

Читатели Лайфа из Приморья, Якутии, с Сахалина и Камчатки показали кадры лунного затмения, которое сегодня полностью видно жителям Дальнего Востока. Явление можно посмотреть из любой точки земного шара с 11:01 до 16:56, в следующий раз такая возможность появится только в 2025 году.

Кровавая луна в Якутске и Петропавловске-Камчатском. Видео © LIFE

Багровую луну, которую ещё называют кровавой, уже сняли на видео наши читатели из Петропавловска-Камчатского, Комсомольска-на-Амуре, Читы, Южно-Сахалинска и Якутска.

Кадры с лунным затмением от подписчиков Лайфа с Дальнего Востока. Видео © LIFE

Полностью затмение будет видно на востоке России — на всём Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири. В Москве луна покажется над горизонтом всего на полчаса к концу полутеневых фаз затмения.