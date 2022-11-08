Над британцами нависла угроза дефицита яиц

Британцев предупредили о новой напасти: крупнейшие супермаркеты страны могут ограничить продажу яиц из-за дефицита. Об этом руководство торговых точек сообщило газете The Sun.

Угрозу нехватки продукта создала очередная вспышка птичьего гриппа и гибель миллионов кур летом из-за аномальной жары. Многие фермеры и вовсе решили закрыть бизнес из-за падения прибыли в связи с ростом цен на корма после начала конфликта на Украине и введения санкций против России.

Ретейлеры пытаются избежать дефицита. Для этого рассматривается возможность начать импорт яиц из Польши. Однако в этом случае продукция вырастет в цене из-за дополнительных транспортных расходов.