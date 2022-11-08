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8 ноября, 11:27

Над британцами нависла угроза дефицита яиц

Крупнейшие британские супермаркеты могут ограничить продажу яиц из-за дефицита

Британцев предупредили о новой напасти: крупнейшие супермаркеты страны могут ограничить продажу яиц из-за дефицита. Об этом руководство торговых точек сообщило газете The Sun.

Угрозу нехватки продукта создала очередная вспышка птичьего гриппа и гибель миллионов кур летом из-за аномальной жары. Многие фермеры и вовсе решили закрыть бизнес из-за падения прибыли в связи с ростом цен на корма после начала конфликта на Украине и введения санкций против России.

Ретейлеры пытаются избежать дефицита. Для этого рассматривается возможность начать импорт яиц из Польши. Однако в этом случае продукция вырастет в цене из-за дополнительных транспортных расходов.

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Ранее британцев возмутило решение нового премьер-министра страны Риши Сунака повысить налоги. Вместо этого они порекомендовали политику взыскать необходимые платежи с собственной супруги, которая уклонялась от их уплаты.

Обложка ©

Getty Images / Christopher Furlong

Андрей Бражников

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