Российские бойцы из отряда "Крым" показали процесс корректировки артиллерийских ударов по украинским военным. Командир одного из подразделений с позывным Бонд рассказал, что позиции противника вскрываются круглосуточно.

"Мы видим какое-то передвижение, днём это или ночью… Дневную и ночную картинку накладываем, передаём координаты. Наши товарищи-артиллеристы работают по этим координатам, мы это всё корректируем и уже днём смотрим, какой ущерб противнику мы нанесли", — пояснил он корреспонденту РИА "Новости".