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Опубликовано 8 ноября 2022, 11:14

Бойцы отряда "Крым" показали, как корректируют артудары по позициям ВСУ

Бойцы из отряда "Крым" показали, как корректируют артудары по ВСУ

Российские бойцы из отряда "Крым" показали процесс корректировки артиллерийских ударов по украинским военным. Командир одного из подразделений с позывным Бонд рассказал, что позиции противника вскрываются круглосуточно.

Бойцы из отряда "Крым" показали, как корректируют артудары по ВСУ. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Мы видим какое-то передвижение, днём это или ночью… Дневную и ночную картинку накладываем, передаём координаты. Наши товарищи-артиллеристы работают по этим координатам, мы это всё корректируем и уже днём смотрим, какой ущерб противнику мы нанесли", пояснил он корреспонденту РИА "Новости".

Журналист показал линию обороны бойцов легендарного батальона "Пятнашка" под Авдеевкой
Журналист показал линию обороны бойцов легендарного батальона "Пятнашка" под Авдеевкой

Ранее российский военный рассказал, как украинские солдаты идут в атаку под психотропными препаратами. Он привёл в пример случай, когда противник шёл на штурм буквально в полный рост.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Шандрыголов
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