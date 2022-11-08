Около 80% людей наблюдают у себя эти пять симптомов за месяц до инфаркта
Учёные выяснили, что большинство перенёсших инфаркт испытывали его симптомы за четыре недели
Считается, что чаще всего инфаркт наступает незаметно и никакие симптомы ему не предшествуют. Как выяснили международные исследователи, практически у 80% людей наблюдались нарушения, которые появились за четыре недели до остановки сердца. Результаты их работы были представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации в Далласе, пишет "ИноСМИ".
Учёные проанализировали истории болезни более 550 людей в возрасте от 35 до 65 лет и заметили одну общую закономерность. Так, у 80% из них симптомы инфаркта появились за четыре недели до приступа. В частности, 56% пациентов жаловались на боль в груди, а у 13% присутствовали отдышка и головокружение. Обмороки и учащённое сердцебиение были у 4%.
Авторы анализа также сообщили, что не всегда отдышка или боль в груди у мужчин средних лет являются предвестниками инфаркта. Важно помнить об этом, но и не игнорировать тревожные сигналы.
"Когда я начал работать 20 лет назад, больной с сердечным приступом умирал в 80% случаев. Сегодня смертность не превышает 2–3%", — сказал кардиолог, доктор медицинских наук Михал Чудзик.
Ранее кардиолог Андрей Грачёв рассказал, кому чаще угрожает "тихий инфаркт", сгубивший Юрия Шатунова. По его словам, особенно часто эта болезнь посещает больных диабетом I и II типа. При этом безболевой инфаркт также может развиться и у пациентов с низким порогом болевой чувствительности.
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