Около 80% людей наблюдают у себя эти пять симптомов за месяц до инфаркта

Считается, что чаще всего инфаркт наступает незаметно и никакие симптомы ему не предшествуют. Как выяснили международные исследователи, практически у 80% людей наблюдались нарушения, которые появились за четыре недели до остановки сердца. Результаты их работы были представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации в Далласе, пишет "ИноСМИ".

Учёные проанализировали истории болезни более 550 людей в возрасте от 35 до 65 лет и заметили одну общую закономерность. Так, у 80% из них симптомы инфаркта появились за четыре недели до приступа. В частности, 56% пациентов жаловались на боль в груди, а у 13% присутствовали отдышка и головокружение. Обмороки и учащённое сердцебиение были у 4%.

Авторы анализа также сообщили, что не всегда отдышка или боль в груди у мужчин средних лет являются предвестниками инфаркта. Важно помнить об этом, но и не игнорировать тревожные сигналы.

"Когда я начал работать 20 лет назад, больной с сердечным приступом умирал в 80% случаев. Сегодня смертность не превышает 2–3%", — сказал кардиолог, доктор медицинских наук Михал Чудзик.