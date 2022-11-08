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Регион
Опубликовано 8 ноября 2022, 11:21
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Россия не станет выдвигать Украине условия для переговоров

Замглавы МИД Руденко заявил, что у РФ нет предварительных условий для переговоров с Киевом

У российской стороны нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю", — сказал дипломат журналистам.

Вместе с тем он напомнил о законе, который принял лидер Незалежной Владимир Зеленский. Документ подразумевает запрет мирных переговоров с Москвой. Руденко подчеркнул, что Россия всегда говорила о готовности к переговорному процессу, "который был прерван не по нашей вине".

В Госдуме напомнили Зеленскому условия, при которых "завтра будет мир, дружба, жвачка"
В Госдуме напомнили Зеленскому условия, при которых "завтра будет мир, дружба, жвачка"

Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский, который ранее отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".

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LIFE / Владимир Суворов

Оксана Попова
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