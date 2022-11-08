Россия не станет выдвигать Украине условия для переговоров
Замглавы МИД Руденко заявил, что у РФ нет предварительных условий для переговоров с Киевом
У российской стороны нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю", — сказал дипломат журналистам.
Вместе с тем он напомнил о законе, который принял лидер Незалежной Владимир Зеленский. Документ подразумевает запрет мирных переговоров с Москвой. Руденко подчеркнул, что Россия всегда говорила о готовности к переговорному процессу, "который был прерван не по нашей вине".
Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский, который ранее отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".
LIFE / Владимир Суворов