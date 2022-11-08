В Госдуме напомнили Зеленскому условия, при которых "завтра будет мир, дружба, жвачка"

Выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским условия для переговоров с Россией полностью противоречат Конституции РФ, поэтому ни о каком диалоге сейчас не может быть и речи. Об этом Лайфу заявил депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

"Заявление Зеленского по поводу условий переговоров означает просто так называемый срыв переговоров, поскольку его условия напрямую противоречат Конституции Российской Федерации. Напомню, что, согласно Конституции РФ, субъекты, такие как Херсонская, Запорожская области, Крым и Донбасс, являются полноценными субъектами Российской Федерации, точно такими же, как, например, Тульская область, Оренбургская область или Томская область и так далее. Согласно поправкам, принятым в Конституцию Российской Федерации, ни президент, никто иной не имеет права вести какие-либо переговоры с кем бы то ни было об отчуждении какой-либо территории Российской Федерации", — подчеркнул Матвейчев.

По его словам, даже если президент Владимир Путин "захотел бы отдать какую-то часть Херсонской области", то это невозможно из-за положений Конституции РФ. Кроме того, парламентарий напомнил, что специальная военная операция преследует цели денацификации и демилитаризации Украины. Матвейчев также перечислил условия, на которых Россия могла бы начать переговоры с Киевом.

"Первое — абсолютное и полное признание Крыма, Донбасса, обеих областей — Запорожской, Херсонской. Второе — демилитаризация территории Украины и записание в Конституции Украины, что эта страна имеет внеблоковый статус, никогда не вступит ни в какое НАТО, не разместит у себя никаких военных баз и вообще отказывается от каких-либо вооружённых сил у себя на территории, в том числе и своих <...> И, наконец, последний пункт — в Конституцию Украины должны быть внесены следующие требования: государственный официальный статус русского языка наряду с украинским и полное стопроцентное осуждение нацистской и фашистской идеологии. Всё. Больше нам не требуется. Вот. Если всё это они подписывают, с завтрашнего дня — мир, дружба и жвачка", — подытожил Матвейчев.