Макрон призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность в том, что настанет момент, когда России и Украине будет необходимо вернуться за стол переговоров. В ходе общения с журналистами на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте политик заметил, что Киев сам будет определять условия и время для возобновления мирных переговоров.

"Мы хотим возвращения к миру. Это дело Украины — определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определённый момент придётся это сделать. Сейчас преждевременно говорить о каких-то радикальных условиях, но я лично убеждён, что в какой-то момент будет необходимо вернуться к переговорам", — подчеркнул Макрон.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в частных разговорах призывает лидера Украины Владимира Зеленского продемонстрировать, что он готов к переговорам с Россией. Источники издания The Washington Post пояснили, что цель Белого дома — не подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а "сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников".