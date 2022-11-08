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8 ноября, 02:19

"Телезнаток" Сергей Ершов умер после тяжёлой болезни

Ушёл из жизни один из первых знатоков телеигры "Что? Где? Когда?" Сергей Ершов

<p>Сергей Ершов. Фото © t.me / <a href="https://t.me/chto_gde_kogda_tv/571" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chto_gde_kogda_tv</a></p>

Сергей Ершов. Фото © t.me / chto_gde_kogda_tv

Умер один из первых знатоков телеигры "Что? Где? Когда?" Сергей Ершов. Об этом говорится в телеграм-канале клуба. Ершов скончался 4 ноября после тяжёлой и продолжительной болезни.

Он впервые появился в телеигре 24 декабря 1977 года и стал одним из популярных знатоков поколения 70-х годов. В 2001 году Ершов принял участие в игре XXI века, а в 2010-м сыграл в сборной разных поколений знатоков.

Ершов считался одним из самых ярких участников телеигры. Он много лет приходил в клуб, чтобы пообщаться с молодым поколением знатоков. Также Ершов тренировал команду в Обнинске.

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Иван Косицын
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