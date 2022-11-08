"Телезнаток" Сергей Ершов умер после тяжёлой болезни

Умер один из первых знатоков телеигры "Что? Где? Когда?" Сергей Ершов. Об этом говорится в телеграм-канале клуба. Ершов скончался 4 ноября после тяжёлой и продолжительной болезни.

Он впервые появился в телеигре 24 декабря 1977 года и стал одним из популярных знатоков поколения 70-х годов. В 2001 году Ершов принял участие в игре XXI века, а в 2010-м сыграл в сборной разных поколений знатоков.

Ершов считался одним из самых ярких участников телеигры. Он много лет приходил в клуб, чтобы пообщаться с молодым поколением знатоков. Также Ершов тренировал команду в Обнинске.